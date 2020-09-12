Главред "Украинской правды" Мусаева об интервью с Пальчевским: Говорил мне, что я по-узбекски на него смотрю

Десять лет назад украинский бизнесмен и политик Андрей Пальчевский в интервью журналистке Севгиль Мусаевой комментировал ее внешность и национальность. Об этом главред "Украинской правды" рассказала в связи с недавним инцидентом в ходе интервью политика "ВВС Україна".

Мусаева: Когда я сказала Пальчевскому, что крымская татарка, он заявил, что татары устроили в Кафе самый большой невольничий рынок в Европе Фото: Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva / Facebook

После интервью бизнесмена, политика и телеведущего Андрея Пальчевского журналистам "ВВС Україна" главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева на своей странице в Facebook рассказала о своем опыте общения с ним.

"Пересмотрела интервью Пальчевского ВВС. И вспомнила о своем забавном опыте. Год 2010, Пальчевский – заместитель министра спорта, всплывает скандал о российском паспорте. Мы с [журналистом] Алексеем Бойко приходим на интервью и с порога Пальчевский отвешивает комментарий по поводу нашей с Лешей узкоглазости. Я начинаю задавать вопросы о гражданстве и Пальчевский взрывается. Сначала говорит мне, что я по-узбекски на него смотрю, а когда я говорю, что я вообще-то крымская татарка делает комментарий о том, что татары устроили в Кафе самый большой невольничий рынок в Европе", – рассказала Мусаева.

Она отметила, что интервью было записано, однако потом Пальчевский отказался его согласовывать.

"Мы его все равно опубликовали. Через пару недель Пальчевского уволили", – добавила журналистка.