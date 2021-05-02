Главную площадь Виннице украсили писанками-великанами: яркие фото

На главной площади Винницы в рамках проекта "Пасхальные узоры" установили 18 писанок с подольским орнаментами, высота которых 1,5 м.

Об этом сообщил директор департамента культуры горсовета Максим Филанчук.

Фото: Александр Лапин, "Укринформ"

"Это наша ежегодная традиция - устанавливать в центре Винницы, на площади Независимости, в канун светлого Воскресения Христова подольские писанки-великаны. Они создают для винничан праздничное настроение и становятся украшением центра города. К тому же это еще и замечательная фотозона под открытым небом", - отметил Филанчук для "Укринформа".

По его словам, эту традицию начали в 2017 году. Тогда в городе в рамках проекта "Пасхальные узоры" установили первые разрисованные горожанами гипсополимерные яйца высотой около 1,5 м.

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Четыре писанки в это году - новые, их разрисовали художники-преподаватели художественных школ города. Кроме того, в городе начался фестиваль "Пасхальное чудо", который проходит в онлайн-формате. В общем праздничные мероприятия в Виннице продлятся до 3 мая.

У церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Голинь на Прикарпатье установили 4-метровую кованую писанку.