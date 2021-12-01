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среда, 01 декабря 2021 01:18

Главному антивакцинатору Украины назначили психиатрическую экспертизу

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Главному антивакцинатору Украины назначили психиатрическую экспертизу
Стахиву назначили медицинскую экспертизу. Фото: Корреспондент

Галицкий районный суд Львова назначил Остапу Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу.

"Суд принял решение направить Остапа на судебно-психиатрическую экспертизу в больницу на Кульпарковской" (областная психиатрическая больница во Львове. – Ред.), - сообщил его адвокат Михаил Магарский, передает "Интерфакс-Украина".

Сегодняшнее заседание суда по просьбе стороны обвинения состоялось в закрытом режиме. Завтра Магарский намерен обжаловать это решение в Апелляционном суде.

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Стахива подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ст.109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти). Фанаты Стахива собрали 998,8 тыс. грн для уплаты залога.

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