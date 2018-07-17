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среда, 18 июля 2018 09:52

Главное мое правило - отсутствие правил - адвокат Роман Москаль.

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Главное мое правило - отсутствие правил - адвокат Роман Москаль.
Роман специализируется на обслуживании бизнеса, интересуется китайской философией.

Главное мое правило - отсутствие правил, - говорит адвокат Роман Москаль. - Я могу объяснить каждый поступок - почему поступил так или иначе. Но системы не будет.

Роман специализируется на обслуживании бизнеса, интересуется китайской философией, делает гимнастику Тай цзи цюань, занимается гаданием.

Рассказал Gazeta.ua о своих привычках и взглядах.

1. Часы не ношу. Были когда-то, а потом понял, что это - глупость. Раздражает, когда люди пытаются казаться лучше с помощью брязкалок.

2. В споре никогда нет победителей, даже если есть формальная победа. Важнее не выиграть спор, а гармонизировать отношения в судьбе клиента.

3. Придерживаюсь принципа: если сохранишь терпение в течение часа, то негативная ситуация не повторится в течение следующих пяти лет.

4. Никогда не хотел сходить к психоаналитику. Не понимаю, как можно другому человеку раскрывать внутренние, а не внешние проблемы.

5. Чтобы соблазнить женщину, нужно отказаться от себя.

6. Люди мне не интересны - я самодостаточен.

7. Людей надо не исправлять, а принимать. Если только они не навязывают нам свои правила.

8. На красный свет никогда не пойду.

9. Ежедневно с женой записываем расходы и доходы.

10. Мне неинтересны другие страны. Не понимаю, зачем люди туда едут.

11. Моя лучшая черта - терпение. А оптимальный отдых - побыть в одиночестве.

Полный разговор с Романом Москалем читайте в журнале "Країна".

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Дата
18
июля

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