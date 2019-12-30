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Глава "Укрзализныци" Кравцов объявил о своей отставке

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Глава &quot;Укрзализныци&quot; Кравцов объявил о своей отставке
Кравцов объявил о своей отставке с должности главы "Укрзализныци". Фото: 24tv.ua

Председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов прекращает контракт с компанией, чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

"Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании наблюдательного Совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", говориться на сайте Укрзализныци.

Глава правления добавил, что подробности сообщит "после принятых формальных решений".

Всвоем обращении на сайте "по случаю праздника" Кравцов также вспомнил о конфликте Укрзализныци и Министерства инфраструктуры, вокруг которого "много разговоров". По его словам, между компанией и ведомством - исключительно конструктивные отношения.

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Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова уже на следующей неделе.

Тогда же Кравцов предупреждал, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".

Кабмин назначил Кравцова главой правления "Укрзализныци" в январе 2019 года. Срок контракта с Кравцовым истекает в 2021 году. Однако еще с начала декабря обсуждается тема его увольнения.

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30
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