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Глава украинской делегации все-таки поедет на осеннюю сессию ПАСЕ

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Глава украинской делегации все-таки поедет на осеннюю сессию ПАСЕ
Главой украинской делегации в ПАСЕ 28-летнюю Елизавету Ясько назначили неделю назад. Официального статуса и полномочий у нее пока нет, поскольку Украина новый состав делегации в Асамблею еще не подавала. ФОТО:lb.ua

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько поедет на заседание Ассамблеи как гостя. Такой статус позволит ей работать в кулуарах и при необходимости защищать украинские интересы.

Рассказала об этом Ясько в интервью изданию LB.ua.

Поскольку Украина не подавала новый состав делегации в ПАСЕ, официального статуса и полномочий главы делегации пока в Ясько нет. Поэтому визит ее на Ассамблею будет неофициальным.

"Мы не участвуем в этой осенней сессии, но мы рассматриваем это сотрудничество как стратегически важное для Украины", — уточнила депутат.

В рамках своего визита глава украинской делегации собирается провести ряд встреч с европейскими политиками. В частности, планирует встретиться с госсекретарем Министерства иностранных дел Франции по вопросам Европы Амели где Моншален.

"Уже подтвердили эту встречу. С французской стороной несколько встреч будет, посмотрим. Я хочу охватить максимально, чтобы собрать информацию и понять всю картину. Мне нужно в этом разбираться", — отметила Ясько.

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В каком формате украинская делегация примет участие в следующем заседании ПАСЕ, по словам депутата, пока не решено.

"Относительно формата участия в следующей сессии, которая пройдёт в январе, мы будем принимать решение в конце года. Мы будем участвовать, ездить на переговоры. Однако всё зависит от результатов консультаций. Мы же не можем просто взять и согласиться с возвращением российской делегации. Как это будет выглядеть для украинского общества? Это будет предательством, понимаете? Есть национальные интересы", — сказала Ясько.

Украина отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Официальное заявление по этому поводу обнародовала председатель украинской делегации Елизавета Ясько. Соответствующее решение было принято как реакция Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.

lb.ua
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