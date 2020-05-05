Глава УГКЦ празднует юбилей: самые меткие высказывания владыки, которого поддержал Папа Римский

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1521
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 909
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1395
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1098
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1800
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1548
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3546
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2412
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4824
Фото
Все фото
8
10
3
10
7
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
#SaveФОП: предприниматели устроили акцию протеста
#SaveФОП: предприниматели устроили акцию протеста
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
Видео
Все видео
Карантин работает: обновленная статистика коронавируса в Украине
Карантин работает: обновленная статистика коронавируса в Украине
Аваков заявил, что полиция закрыла ресторан "Велюр"
Аваков заявил, что полиция закрыла ресторан "Велюр"
Количество больных коронавирусом перевалило за 12 тыс.: обновленная статистика
Количество больных коронавирусом перевалило за 12 тыс.: обновленная статистика
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
Украинские СМИ сообщают о кибератаки
Украинские СМИ сообщают о кибератаки
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1026
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3582
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2502
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1557
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 999
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
вторник, 05 мая 2020 15:49

Глава УГКЦ празднует юбилей: самые меткие высказывания владыки, которого поддержал Папа Римский

  Комментировать

Сегодня исполняется 50 лет предстоятелю Украинской греко-католической церкви Святославу Шевчуку. Он возглавляет УГКЦ 9 лет.

Автор: censor
  Святослав Шевчук отмечает 50 лет: самые меткие высказывания владыки УГКЦ
Святослав Шевчук отмечает 50 лет: самые меткие высказывания владыки УГКЦ

Поздравить Предстоятеля можно, обозначив собственное сообщение в соцсетях хэштегом #МоемуПатриарху50. Все поздравления с этим хэштегом прессслужба соберет вместе и передаст главе УГКЦ.

Блаженнейший Патриарх Святослав (Шевчук) родился 5 мая 1970 года в. Стрый на Львовщине. В 1991-1992 годах учился в Центре философско-богословских студий "Дон Боско" в г.. Буэнос-Айресе (Аргентина), а в 1992-1994 годах - в Львовской духовной семинарии.

Владыка Святослав Шевчук свободно владеет несколькими иностранными языками - говорит на английском, итальянском, испанском, польском и русском.

Автор: pravda
  Святослав Шевчук отмечает 50 лет: самые меткие высказывания владыки УГКЦ
Святослав Шевчук отмечает 50 лет: самые меткие высказывания владыки УГКЦ

Предлагаем вам интересные высказывания владыки, которые заставляют задуматься.

Гражданская активность должна быть тем фундаментом, на котором должна вырастать здоровая демократия.

Человек - это гораздо больше, чем ее страх. И сегодня каждый человек, в том числе та, которая действительно человеком, который руководствуется человечностью, она еще проявит себя.

Новые обстоятельства открывают те благородные черты людей, которые, возможно, в другие периоды времени плохо просматривались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава УГКЦ - украинцам: "Не очаровывайтесь обещаниями"

Мы начали осознавать, что защита моей страны - это дело каждого.

Мы сегодня не умеем вести диалог. Мы живем в мире монологов. Мы не умеем слышать другого человека, даже если он думает по-другому, чем я, имеет несколько другое мнение и по-другому смотрит на меня.

Должны жить так, чтобы нам было не все равно, какими мы есть люди, не все равно, в какой стране мы живем. Потому что "все равно" - значит мне на все наплевать.

Гимн "Ще не вмерла Україна" - это определенная традиция борьбы нашего народа за свою национальную независимость и за Украинскую государственность. И так легко менять слова гимна, думаю, не нужно.

Оказывая добро другому, мы сами становимся добрее и лучше. Наши поступки нас строят: добрые дела нас развивают и обогащают, а злые поступки нас разрушают. Поэтому надо делать добро и избегай зла.

Автор: ugcc.org
  Святослав Шевчук отмечает 50 лет: самые меткие высказывания владыки УГКЦ
Святослав Шевчук отмечает 50 лет: самые меткие высказывания владыки УГКЦ

Суициды - это очень сильный сигнал, на который общество должно обратить внимание - почему так произошло. То же касается и абортов. Никто не может отнимать жизнь, которая уже создана.

25 марта 2011 Папа Римский подтвердил выбор нового предстоятеля УГКЦ. Им стал Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Шевчук Святослав. Интронизация (вступление на престол) нового проводника Украинской Греко-Католической Церкви состоялась 27 марта в патриаршем соборе УГКЦ в Киеве.

Выборы нового главы Украинской Греко-Католической Церкви назначили после того, как в начале февраля Любомир Гузар объявил, что покидает пост по состоянию здоровья.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Глава УГКЦ празднует юбилей: самые меткие высказывания владыки, которого поддержал Папа Римский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Глава УГКЦ празднует юбилей: самые меткие высказывания владыки, которого поддержал Папа Римский

Заработала первая железная дорога в континентальной Европе

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 Просмотров: 39198
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 25272
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 18837
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 17019
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 14184
Общество
Родственники могут присутствовать при погребении умерших от коронавируса
Родственники могут присутствовать при погребении умерших от коронавируса Просмотров: 45
Несет ли СССР ответственность за развязывание Второй мировой войны - соцопрос
Несет ли СССР ответственность за развязывание Второй мировой войны - соцопрос Просмотров: 189
Донбассу нужна "безопасная реинтеграция" - Алексей Резников
Донбассу нужна "безопасная реинтеграция" - Алексей Резников Просмотров: 99
Украинцы высказались по поводу парада Победы в Москве
Украинцы высказались по поводу парада Победы в Москве Просмотров: 585
Безработных стало больше, чем в прошлом году
Безработных стало больше, чем в прошлом году Просмотров: 45
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
4
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Шахтеры ЛНР написали письмо Путину
1
Американская актриса на карантине устроила эффектную "собачью свадьбу"
Голосов: 51105
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua