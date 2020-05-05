Глава УГКЦ празднует юбилей: самые меткие высказывания владыки, которого поддержал Папа Римский

Сегодня исполняется 50 лет предстоятелю Украинской греко-католической церкви Святославу Шевчуку. Он возглавляет УГКЦ 9 лет.

Автор: censor Святослав Шевчук отмечает 50 лет: самые меткие высказывания владыки УГКЦ

Поздравить Предстоятеля можно, обозначив собственное сообщение в соцсетях хэштегом #МоемуПатриарху50. Все поздравления с этим хэштегом прессслужба соберет вместе и передаст главе УГКЦ.

Блаженнейший Патриарх Святослав (Шевчук) родился 5 мая 1970 года в. Стрый на Львовщине. В 1991-1992 годах учился в Центре философско-богословских студий "Дон Боско" в г.. Буэнос-Айресе (Аргентина), а в 1992-1994 годах - в Львовской духовной семинарии.

Владыка Святослав Шевчук свободно владеет несколькими иностранными языками - говорит на английском, итальянском, испанском, польском и русском.

Автор: pravda Святослав Шевчук отмечает 50 лет: самые меткие высказывания владыки УГКЦ

Предлагаем вам интересные высказывания владыки, которые заставляют задуматься.

Гражданская активность должна быть тем фундаментом, на котором должна вырастать здоровая демократия.

Человек - это гораздо больше, чем ее страх. И сегодня каждый человек, в том числе та, которая действительно человеком, который руководствуется человечностью, она еще проявит себя.

Новые обстоятельства открывают те благородные черты людей, которые, возможно, в другие периоды времени плохо просматривались.

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Мы начали осознавать, что защита моей страны - это дело каждого.

Мы сегодня не умеем вести диалог. Мы живем в мире монологов. Мы не умеем слышать другого человека, даже если он думает по-другому, чем я, имеет несколько другое мнение и по-другому смотрит на меня.

Должны жить так, чтобы нам было не все равно, какими мы есть люди, не все равно, в какой стране мы живем. Потому что "все равно" - значит мне на все наплевать.

Гимн "Ще не вмерла Україна" - это определенная традиция борьбы нашего народа за свою национальную независимость и за Украинскую государственность. И так легко менять слова гимна, думаю, не нужно.

Оказывая добро другому, мы сами становимся добрее и лучше. Наши поступки нас строят: добрые дела нас развивают и обогащают, а злые поступки нас разрушают. Поэтому надо делать добро и избегай зла.

Автор: ugcc.org Святослав Шевчук отмечает 50 лет: самые меткие высказывания владыки УГКЦ

Суициды - это очень сильный сигнал, на который общество должно обратить внимание - почему так произошло. То же касается и абортов. Никто не может отнимать жизнь, которая уже создана.

25 марта 2011 Папа Римский подтвердил выбор нового предстоятеля УГКЦ. Им стал Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Шевчук Святослав. Интронизация (вступление на престол) нового проводника Украинской Греко-Католической Церкви состоялась 27 марта в патриаршем соборе УГКЦ в Киеве. Выборы нового главы Украинской Греко-Католической Церкви назначили после того, как в начале февраля Любомир Гузар объявил, что покидает пост по состоянию здоровья.