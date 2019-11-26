Глава СБУ рассказал о реформах

Баканов встретился с послом Румынии. Фото: СБУ

СБУ должна начать эффективно действовать на опережение.

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов на встрече с послом Румынии в Украине Кристиан-Леоном Цуркан, передает на пресс-службу СБУ.

"Мы надеемся, что новый законопроект по реформе СБУ, разработанный Службой, обеспечит нам это в кратчайшие сроки", - подчеркнул он.

Законопроект о реформе, по его мнению является сбалансированным и конструктивным для того, чтобы осуществлять оперативную работу на современном уровне и качественно реагировать на все риски и угрозы, которые есть в Украине с 2014 года.

"Нашей главной задачей является защита государственной безопасности, и в этом смысле не может быть никаких компромиссов", - отметил Иван Баканов.

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В ответ Посол Румынии в Украине Кристиан Леон Цуркану заверил украинскую сторону в готовности к сотрудничеству и кооперации во всех необходимых Службе безопасности Украины вопросах.

Председатель СБУ Иван Баканов рассказал, что получает 57 тыс. грн зарплаты в месяц. В то же время глава Службы безопасности отметил, что его зарплата не является показателем уровня зарплат в ведомстве. Об этом он сказал в интервью Главкому.