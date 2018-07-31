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Глава полиции Киева: Работаем с застройщиками и громадами для пресечения конфликтов

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Глава полиции Киева: Работаем с застройщиками и громадами для пресечения конфликтов
Полиция и с застройщиками, и с общинами проводит встречи, чтобы избежать горячих конфликтов - глава управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. Фото: Википедия

Правоохранительные органы держат на контроле факты конфликтов местных громад с компаниями-застройщиками.

Об этом в комментарии журналистам программы "Джедаі" канала 2+2 сообщил глава управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Есть организации, которые вмешиваются, есть конфликты между застройщиком и местной громадой. Полиция и с застройщиками, и с громадами проводит встречи, чтобы избегать горячих конфликтов. Задача полиции - недопущение тяжелых последствий, чтобы никто не пострадал", - сказал Крищенко.

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28 июля на одной из самых "горячих" строек города, ЖК "Патриотика на озерах" на столичных Осокорках, произошел очередной конфликт. Активисты "Экопарка Осокорки" в сопровождении нардепа Олега Петренко, представителей Национального корпуса и Национальных дружин, прикрываясь мирным митингом - демонтировали забор на стройплощадке. Также сожгли строительную технику. Акция завершилась дракой с полицейскими: протестующие бросали в правоохранителей яйца, а затем камни и дымовые шашки. После прибытия на место спецназа несколько активистов Нацкорпуса задержали. В ходе драки пострадало имущество застройщика - уничтожена буровая установка, сожжены несколько строительных вагончиков.

Последний аналогичный конфликт произошел здесь 16 мая. Тогда с травмами госпитализировали больше 15 строителей. Активисты считают стройку незаконной и опасной для экологии прилегающих к ней озер. Застройщик, ООО "Контактбудсервис", уверяет, что имеет все разрешительные документы и уничтожать озера не намерен - проект предполагает благоустройство прибрежной территории и ликвидацию стихийных свалок мусора. Законность стройки подтверждают и в Департаменте градостроительства и архитектуры Киева.

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