Глава ПЦУ Епифаний рассказал, как праздновал Рождество в детстве

Митрополит ПЦУ Епифаний считает, что в будущем Православная церковь Украины перейдет на григорианский календарь. Фото: Радіо Свобода

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, как праздновал Рождество Христово в детстве.

"Я прожил все свое детство и юношество на Буковине. А на Буковине традиции довольно хороши, особенно празднования Рождества ... Мы ходили вместе с друзьями, колядовали, зарабатывали определенные средства для того, чтобы потом что-то приобрести детское. В тот период не было таких вещей, которые сейчас есть. И вот встречаюсь с детьми, делаю им подарки, то в отличие от того периода, в который мы жили в советский период, таких не было игрушек особых, мы радовались обычным конфетам, которые давали, или яблоки, орехи, то, что было в то время", - рассказал митрополит Епифаний Радио Свободе.

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Он также сказал, что его любимая колядка "самая простая" - "Нова радість стала, яка не бувала ...".

"Все хорошо знают ее слова, поэтому когда мы начинаем колядовать эту колядку, все подключаются и участвуют", - пояснил иерарх.

Украинские православные празднуют Рождество 7 января. Комментируя возможность празднования Рождества 25 декабря, митрополит Епифаний указал, что Православная церковь Украины не против перехода на григорианский календарь во время празднования религиозных праздников, однако сейчас это не актуально.