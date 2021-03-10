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среда, 10 марта 2021 23:39

Глава Нацбанка заболел Covid-19

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Глава Нацбанка заболел Covid-19
Еще один чиновник заболел коронавирусом. Фото: Укринформ

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заразился коронавирусом.

"Хочу сообщить, что я заболел Covid-19, в связи с чем нахожусь сейчас на самоизоляции", - написал Шевченко в Фейсбук.

Глава НБУ отметил, что чувствует себя нормально и надеется на скорейшее выздоровление.

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Украинские ученые предупреждают, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой.

Весенняя волна заболеваемости продлится до середины мая, а ее пик может прийтись на начало апреля. При этом ежедневное количество новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь отметки в 40 000, а число смертей - в тысячу.

Гражданам советуют не ездить в общественном транспорте, не посещать массовые мероприятия, спортзалы, развлекательные центры и заведения питания, избегать всех необязательных контактов и носить респираторы со степенью защиты FFP3 и защитные очки. По возможности - вакцинироваться.

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