Гладковскому продолжают избирать меру пресечения: прямой эфир

В Высшем антикоррупционном суде продолжается заседание, на котором избирают меру пресечения бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Прокуроры САП просят взять Гладковского под стражу на 2 месяца с правом внесения залога 100 млн 782 грн. Об этом сообщает Hromadske.

Гладковского подозревают в злоупотреблении властью и декларировании недостоверной информации. Так прокуроры заявили, что он благодаря сотрудничеству с бывшим заместителем министра обороны Игорем Павловским и заместителем министра экономического развития Юрием Бровченко получил государственный заказ на автомобили "Богдан Моторс" в 2017 году.

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Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны и нынешний президент корпорации "Богдан" Олег Гладковський 17 октября пытался выехать из Украины. Его не выпустили и позже задержали.

Следователи установили, что Гладковский воспользовался служебным положением с помощью собственной компании ПАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс". Он добавил грузовики своей компании и дочернего предприятия в государственный оборонный заказа и приобрел их средствами государственного бюджета по завышенным ценам. Это принесло убытки в размере 10, 62 млн грн.