Гибель птиц в Аскании. Провели первые исследования

На территории заповедника обнаружили 187 трупов птиц. Фото: ГУ Госпотребслужбы в Херсонской области.

Массовая гибель птиц в заповеднике "Аскания-Нова" произошла не из-за "птичьего гриппа".

"Первые исследования показали отсутствие высокопатогенного гриппа птицы", - сообщила Госпотребслужба.

Осуществлен отбор проб из открытых водоемов, кормушек и складов хранения кормов в заповеднике. Пробы направлены на экспертизу.

Также обнародовали результаты исследований гибели 218 серых журавлей в январе. Смерть птиц наступила из-за отравления.

"Птицы погибли от отека легких, в результате интоксикации организма неидентифицированным веществом с антикоагулянтным эффектом", - уточнили в ведомстве.

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Фитосанитарные инспекторы осуществили выезд на 49 субъектов хозяйствования рядом с заповедником. На 27 субъектах выявлены нарушения законодательства в сфере защиты растений.

"Проверки осуществлялись с выездом на поля для выявления остатков ядовитых приманок, используемых для борьбы с грызунами. Отобранные образцы остатков ядовитых приманок с полей двух предприятий были направлены на определение запрещенных к использованию пестицидов на основе фосфида цинка. Их не обнаружили", - отмечают в ведомстве.

В то же время на восьми предприятиях проверки провести не удалось из-за отсутствия допуска. Расследование продолжается.

На территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" в январе 2021 погибали журавли. По одной из версий следователей, птицы могли погибнуть из-за обработанного химикатами зерна, которое посеяли фермеры на окружающих полях. 23 февраля директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко сообщил о новых случаях гибели птиц.