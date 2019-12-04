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среда, 04 декабря 2019 18:29

Герус снова манипулирует общественным мнением о проекте об импорте из РФ - Трохимец

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Герус снова манипулирует общественным мнением о проекте об импорте из РФ - Трохимец
Трохимец отметил, что Герус продлил "установку ручного управления рынком электроэнергии в Украине". Фото: Prm

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус снова всех обманул, заявив, что законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233) запрещает импорт электроэнергии из России. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Андрей Герус снова всех обманул. Ну, по крайней мере, пытается это сделать. Сегодня Верховная рада Украины поддержала в целом законопроект 2233, которым на самом деле Герус продлил установку ручного управления рынком электроэнергии в Украине. Но информационное пространство заполнили другие заголовки: "Верховная рада запретила импорт электроэнергии из России". На самом деле это не так!", - написал Трохимец.

Он обратил внимание, что если ранее, до "поправки Геруса" (которой с 1 октября возобновили импорт электроэнергии из РФ) существовал прямой запрет свободного импорта электроэнергии из России, то законопроектом 2233 правительству предоставляется право в любой момент его восстановить. "А мы все помним, как Герус давал указания Министру энергетики Оржелю сколько электроэнергии импортировать из России", - напомнил Трохимец.

Также эксперт отметил, что принятым 4 декабря законопроектом №2233 импорт электроэнергии из РФ запрещается только для сегментов рынка "по двусторонним договорам" и "внутрисуточный рынок", в то время как на сегодня крупнейший российский ток поставляется на рынок "на сутки вперед", который оставили открытым для России.

"Условный запрет импорта российской электроэнергии существует только для сегментов рынка "по двусторонним договорам" и "внутрисуточный рынок". При этом, самый главный сегмент рынка "на сутки вперед" абсолютно открыт для электроэнергии из России. А именно там формируется цена. И именно там россияне демпингуют, создавая невозможные условия работы украинской генерации", - написал Трохимец.

По его мнению, такое решение Верховной рады свидетельствует о продолжении энергокапитуляции Украины. "Итак, энергокапитуляция продолжается! А очередной обман и манипуляция Геруса дискредитирует президента Зеленского накануне акций протеста против политики капитуляции Украины, которые состоятся 8 декабря!", - резюмировал Трохимец.

Напомним, сегодня Верховная рада приняла законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233), которым, в частности, запрещается продажа и/или поставка электроэнергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, но остается такая возможность при поставках на рынок "на сутки вперед".

Напомним, ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, отметив, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

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Дата
04
декабря

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