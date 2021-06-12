Германия установила новые правила въезда для украинцев

Украинцы могут попасть в Германия с доказательством вакцинации. Фото: dw.com

Германия разрешила Украинской не проходить карантин по приезду. Однако путешественники, прилетают на самолете, должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, доказательство вакцинации или наличие антител.

Классификация вступает в силу с 13 июня. С этого времени Украину исключили из списка стран, которые признаны зонами риска заражения коронавирусов.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Института имени Роберта Коха.

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Из зоны риска также вышли: США, Австрия, Швейцария, Армения, Азербайджан, Сербия, Кипр, Греция - регионы Афона, Северного Эгейского моря, Восточной Македонии и Фракии, Пелопоннес, Канада, Косово, Хорватия, за исключением округов Медимурье и Вараждин, Ливан .

Также Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Португалия - автономный регион Мадейра.

В Германии начали внедрять цифровой сертификат вакцинации. Сертификат CovPass смогут получить полностью привиты против коронавируса лица, рассказал министр здравоохранения Йенс Шпан.