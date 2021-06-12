Германия установила новые правила въезда для украинцев

Германия разрешила Украинской не проходить карантин по приезду. Однако путешественники, прилетают на самолете, должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, доказательство вакцинации или наличие антител.
Классификация вступает в силу с 13 июня. С этого времени Украину исключили из списка стран, которые признаны зонами риска заражения коронавирусов.
Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Института имени Роберта Коха.
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Из зоны риска также вышли: США, Австрия, Швейцария, Армения, Азербайджан, Сербия, Кипр, Греция - регионы Афона, Северного Эгейского моря, Восточной Македонии и Фракии, Пелопоннес, Канада, Косово, Хорватия, за исключением округов Медимурье и Вараждин, Ливан .
Также Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Португалия - автономный регион Мадейра.
В Германии начали внедрять цифровой сертификат вакцинации.
Сертификат CovPass смогут получить полностью привиты против коронавируса лица, рассказал министр здравоохранения Йенс Шпан.
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