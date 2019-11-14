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четверг, 14 ноября 2019 13:10

Германия стала оружием России, которая разрушает Евросоюз изнутри

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Германия стала оружием России, которая разрушает Евросоюз изнутри
Должны на всяких международных площадках доносить до западных политиков, что российская газовая игла опасна для Европы. Фото: Слово и Дело

Германия сознательно поставила свои экономические цели выше позиции Европейского Союза.

Об этом Gazeta.ua говорит энергетический эксперт Михаил Гончар.

"Газовая директива ЕС предусматривала исключение. Берлин добился, чтобы его распространили на "Северный поток-2". Это не позволит использовать его на полную мощность с момента создания - РФ сможет пользоваться газопроводом только на 50 процентов. Но решение Германии открывает для россиян дорогу оспаривать его в судах. Так же было и с первым Северным потоком, на действия которого распространялось ограничение. За пять лет Газпрому удалось добиться его отмены.

Видим конфликты внутри ЕС. Германия стала оружием России, которая разрушает Союз изнутри. В Европейской комиссии Берлин имеет доминирующую позицию, ее возглавляет немка. Поэтому Кремль сможет протащить нужные для себя решения через этот орган", - объясняет эксперт.

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По его словам, Украина не может слабо влиять на эту ситуацию - мы не члены ЕС.

"Но нужно на всевозможных международных площадках доносить до западных политиков, что российская газовая игла опасна для Европы. Также стоит показать немцам, что они перешли красную черту. Уменьшать влияние немецкого бизнеса в Украине - осторожно его выдавливать, не давать никаких преференций. Все, что импортируем оттуда, можно заменить товарами из Южной Кореи. Берлин должен понять, что его лицемерная политика имеет цену. Они создают поверенного в деле транзита через Украину, а потом помогают россиянам обойти ограничения для "Северо в потока-2", - добавляет Михаил Гончар.

Германия приняла энергетическое законодательство, которое позволяет вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2". Убрать последние препятствия для завершения его строительства.

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Дата
14
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