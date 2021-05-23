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воскресенье, 23 мая 2021 03:26

Геращенко рассказал, когда полицейские имеют право обыскивать граждан Украины

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Геращенко рассказал, когда полицейские имеют право обыскивать граждан Украины
Полицейские имеют право обыскивать граждан в интересах безопасности общества. Фото Информ-UA

Полицейские имеют право обыскивать граждан в интересах безопасности общества, заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала Украина 24.

Также, Геращенко назвал некоторые основания, которые позволят правоохранителям проводить досмотр личных вещей украинцев.

"Например, человек, который говорит: "Я был в клубе, и мне там какой-то человек предлагал наркотики". Таким образом, полицейские могут начать проверку этого человека, сказать: "Поступила информация, что у вас якобы есть наркотики, покажите, что у вас есть"", - привел пример замглавы МВД.

По его словам, в таких случаях "копы" просто не имеют права не реагировать.

"Это нужно сделать, или сказать: "ок, нам сказали, что тот человек торгует наркотиками, и мы будем просто сидеть, только бы о нас никто не написал?"" - спрашивает Геращенко.

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В качестве еще одного основания он назвал случаи с обращением к правоохранителям граждан, которые стали жертвами ограбления, воровства, либо заявляют о правонарушении.

"Например, у вас украли кошелек, вы кричите: "Остановите человека!" Кто-то кого-то остановил, но вы не видели, кто именно у вас украл кошелек. Нужно у него провести поверхностный осмотр? Или мы не будем этого делать?" - говорит Геращенко.

Замминистра акцентировал внимание на том, что главное - это "интересы безопасности общества с уважением к правам человека".

Ранее Геращенко заявил, что заработную плату полицейским нужно повышать. Она не соответствует нагрузке, которую получают правоохранители во время исполнения обязанностей.

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