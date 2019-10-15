Генсек НАТО посетит Одессу и Киев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ посетит Украину во главе Североатлантического совета НАТО 30-31 октября.
Представители Альянса намерены посетить Одессу и Киев, сообщил вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.
В Одессе "натовцы" встретятся с кадетами, посетят корабли и ознакомятся с военной ситуацией в Украине.
После этого делегация НАТО отправится в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и премьер-министром Алексеем Гончаруком.
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Визит завершит заседание комиссии по евроинтеграции Украины.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что визит в Украину Североатлантического совета НАТО связан с вопросом безопасности в Черном море.
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