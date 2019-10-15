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Генсек НАТО посетит Одессу и Киев

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Генсек НАТО посетит Одессу и Киев
Делегация НАТО приедет в Украину в конце октября. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ посетит Украину во главе Североатлантического совета НАТО 30-31 октября.

Представители Альянса намерены посетить Одессу и Киев, сообщил вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

В Одессе "натовцы" встретятся с кадетами, посетят корабли и ознакомятся с военной ситуацией в Украине.

После этого делегация НАТО отправится в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и премьер-министром Алексеем Гончаруком.

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Визит завершит заседание комиссии по евроинтеграции Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что визит в Украину Североатлантического совета НАТО связан с вопросом безопасности в Черном море.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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