Генпрокуратура вызывает Пинчука на допрос

Олигарха Виктора Пинчука вызывают на допрос в Генпрокуратуру. Фото: nv.ua

Генеральная прокуратура вызывает на допрос украинского олигарха Виктора Пинчука.

Олигарх должен появиться в управление специальных расследований Генпрокуратуры 27 августа. Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте ведомства.

Как отмечается, Пинчука хотят допросить в качестве свидетеля в уголовном производстве от 19 августа 2016 года, подробности которого не раскрываются.

В то же время по данным Интерфвкс-Украина, вызов Пинчука на допрос связан с расследованием дела о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

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30 мая 2016-го Национального антикоррупционного бюро начало расследовать дело по материалам "черной" бухгалтерии Партии регионов. Документы обнародовал бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак.