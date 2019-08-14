Генпрокуратура вызывает Пинчука на допрос

Генеральная прокуратура вызывает на допрос украинского олигарха Виктора Пинчука.
Олигарх должен появиться в управление специальных расследований Генпрокуратуры 27 августа. Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте ведомства.
Как отмечается, Пинчука хотят допросить в качестве свидетеля в уголовном производстве от 19 августа 2016 года, подробности которого не раскрываются.
В то же время по данным Интерфвкс-Украина, вызов Пинчука на допрос связан с расследованием дела о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переселенцы в Киеве финансировали ДНР
30 мая 2016-го Национального антикоррупционного бюро начало расследовать дело по материалам "черной" бухгалтерии Партии регионов. Документы обнародовал бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак.
Комментарии