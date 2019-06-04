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вторник, 04 июня 2019 16:17

Генпрокуратура провела оперативное совещание по поводу посягательства на территориальную целостность Украины

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Генпрокуратура провела оперативное совещание по поводу посягательства на территориальную целостность Украины
В Генпрокуратуре провели оперативное совещание по территориальной целостности Украины. Фото: gp.gov.ua.

4 июня на оперативном совещании под председательством Главного военного прокурора Матиос обсудили план досудебного расследования в уголовном производстве по поводу посягательства на территориальную целостность Украины.

В совещании приняли участие и.о. председателя СБУ Баканов, и.о. начальника Главного следственного управления СБУ Кравченко, и.о. главы Службы внешней разведки Украины Алексеенко, и.о. Госпогранслужбы Гресько, и.о. начальника разведки Минобороны Иващенко, заместитель министра иностранных дел Украины Боднар, а также руководители структурных подразделений, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

На совещании согласовали план досудебного расследования. Оперативные подразделения СБУ получили процессуальные поручения о проведении конкретных следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления и всех причастных лиц. Другие органы получили запросы о предоставлении информации, необходимой для осуществления досудебного расследования.

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Во время заседания приняли решение безотлагательно принимать меры, направленные на то, чтобы предотвратить и прекратить антигосударственную деятельность, угрожает территориальной целостности и суверенитета Украины.

Одной из основных версий, которую рассматривает следствие, - вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб.

В Генпрокуратуре заявили, что и впредь принципиально реагировать на преступные действия, посягающие на территориальную целостность.

Проводит ежедневные совещания, обсуждает миллион вопросов - рассказали, как проходит день президента.

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04
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