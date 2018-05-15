Генпрокуратура открыла производство из-за ДТП с детьми в Беларуси

Прокуратура открыла производство из-за ДТП. Фото: Днепроград

Прокуратура Сумской области возбудила уголовное производство по факту ДТП в Беларуси в которой погиб один ребенок и еще 6 получили ранения.

Расследуют ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжелые последствия. "Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесено 14 мая 2018 по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжелые последствия) УК Украины", передает УНН.

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Группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумской области. Около 7:00 часов 13 мая на 54 км автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь, вблизи с. Мартынюки, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мальчик 2005 года рождения из города Сумы. Еще шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.