"Генетик назначила анализ на 2 тысячи генов" - мать умоляет о помощи на обследование дочери

Автор: Фото предоставлено Татьяной Маслий 6-летняя Виктория Четвертак из Запорожья имеет эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. На анализ 2000 генов нужно около 20 тыс.грн.

6-летней Виктории Четвертак из Запорожья лечат эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. Ребенок нуждается в постоянной реабилитации. На обследование и генетический анализ нужно около 20 тыс.

"Вика родилась недоношенной и синей. Врачи называли "безнадежной". Но мы не сдались. Ездим на реабилитации и занимаемся дома. Лучше всего помогает после столичного центра "Бобат". Доченька имеет хорошие результаты, - рассказала Gazeta.ua мать Татьяна Маслий. - Уже увереннее держит спину и голову. Ворочается, больше работают руки. Самостоятельно сидит. Начала следить глазами и контактировать с людьми. Есть надежда, что сможет стоять. Однако есть ухудшение в плане эпилепсии. Генетик назначила анализ на 2 тысяч генов. Это стоит около 20 тысяч гривен. И еще выписала дополнительные обследования. В том числе и заболевания, которые вызывают такие тяжелые формы эпилепсии. Ведь с каждым приступом погибают клетки мозга. И все, чего мы достигли за 6 лет просто может сойти на нет. Поэтому надо выявить причину и знать, чего нам ждать. Родных мы не имеем. Поэтому прошу неравнодушных людей помочь моей дочери, кто сколько может".

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4731 2196 1454 2086 или Монобанка: 5375 4141 1224 5211 (Маслий Татьяна Степановна).