Где сегодня поснежит

12 января в Украине ожидается преимущественно сухая, но облачная и холодная погода.
Небольшой мокрый снег прогнозируют только на юге Одесской области и в Приазовье. В юго-восточной части, западных и местами северных областях на дорогах гололедица, сообщает Укргидрометцентр.
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Ветер преимущественно южный, на юге страны - восточный, 5-10 м с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла.
В Киеве без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем 0-2° мороза.
На следующей неделе в Украине ожидаются морозы до -20° С и снег. Пик похолодания наступит с 14 по 19 января, сообщает синоптик Наталья Диденко.
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