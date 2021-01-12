Где сегодня поснежит

12 января в Украине ожидается преимущественно сухая и холодная погода. Мокрый снег прогнозируют на юге Одесской области и в Приазовье. Фото: pixabay.com

12 января в Украине ожидается преимущественно сухая, но облачная и холодная погода.

Небольшой мокрый снег прогнозируют только на юге Одесской области и в Приазовье. В юго-восточной части, западных и местами северных областях на дорогах гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

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Ветер преимущественно южный, на юге страны - восточный, 5-10 м с. Температура днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем ​​0-2° мороза.

На следующей неделе в Украине ожидаются морозы до -20° С и снег. Пик похолодания наступит с 14 по 19 января, сообщает синоптик Наталья Диденко.