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пятница, 12 октября 2018 21:46

Где может пройти Всеукраинский объединительный собор

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Всеукраинский объединительный собор в ближайшее время может произойти в Соборе Святой Софии в Киеве.

"Наиболее логичное место, где может произойти Объединительный собор - это Собор святой Софии в Киеве как главная историческая митрополичья Предстоятельского кафедра для Киевской Церкви. А когда - это будет зависеть от нас. Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее, и хотелось бы, чтобы уже к следующему заседанию Священного Синода и Константинопольского Патриархата, которое будет проходить во второй половине ноября, мы могли прийти с хорошими плодами нашей домашней работы", - рассказал представитель Киевской Патриархии Евстратий Зоря в эфире "5 канала".

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Все иерархи УПЦ Московского Патриархата, которые подписали обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею, должны принять участие в соборе, говорит он.

Синод Константинопольского патриархата принял решение о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

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