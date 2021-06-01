Где и когда будут прощаться с Михаилом Слабошпицким

С литератором будут прощаться в 10:30 в Доме писателей. Фото: Facebook

Публициста, литературоведа и общественного деятеля Михаила Слабошпицкого похоронят завтра, 2 июня, в Киеве. С литератором будут прощаться в 10:30 в Доме писателей, который расположен на ул. Банковой, 2.

Об этом сообщила его жена Светлана Короненко в Facebook.

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"Церемония прощания с Михаилом Слабошпицким состоится в среду, 2 июня, в Доме писателей - улица Банковая, 2). Начало в 10:30. Отпевание в Михайловском соборе с 12:30. Захоронение на Байковом кладбище в 15:00", - отметила она.

Михаил Слабошпицкий умер в 74 года. Он - член Национального союза писателей Украины, лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко (2005), за роман-биографию "Поэт из ада". Среди его работ - документальная, публицистическая и биографическая проза, а также многочисленные произведения для детей.