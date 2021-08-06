Где больше всего свирепствует Covid-19: свежая статистика

За последние сутки в Украине обнаружили 1081 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 74 ребенка и 32 медработника.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 257 478 человек. Умерли 53 065 пациентов, из них 16 – за последние сутки. Выздоровели 2 189 293 человека, за последние сутки – 478, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 42 597 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 19 929, ИФА – 7 546. Также сделали 15 122 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,4 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 164 случая;
Винницкая область - 46 случаев;
Волынская область - 9 случаев;
Днепропетровская область - 54 случая;
Донецкая область - 57 случаев;
Житомирская область - 17 случаев;
Закарпатская область - 11 случаев;
Запорожская область - 43 случая;
Ивано-Франковская область - 16 случаев;
Киевская область - 54 случая;
Кировоградская область - 6 случаев;
Луганская область - 25 случаев;
Львовская область - 64 случая;
Николаевская область - 13 случаев;
Одесская область - 92 случая;
Полтавская область - 23 случая;
Ровенская область - 16 случаев;
Сумская область - 49 случаев;
Тернопольская область - 32 случая;
Харьковская область - 83 случая;
Херсонская область - 95 случаев;
Хмельницкая область - 37 случаев;
Черкасская область - 26 случаев;
Черновицкая область - 24 случая;
Черниговская область - 25 случаев.
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Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан. Планируют ввести Covid-пропуска для посещения общественных мест. Вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам или сервисам. Планируют также ввести схему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса, тех, кто переболел или имеет отрицательный тест на коронавирус.
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