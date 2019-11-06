ГБР взялось за Софию Федыну

Федыну обвиняют в угрозах жизни Зеленского. Фото: "УНИАН".

В Государственном бюро расследований начали следствие по фактам угроз президенту Украины со стороны депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны.

"Несколько дней назад Генпрокуратура внесла сведения по данному производству в ЕРДР, а подследственность этого производства определили за нами", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова изданию УНИАН.

Федына вместе с волонтером Марусей Звиробий обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федына и Зверобий, в частности высказались о рисках жизни президента.

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Федына и Зверобий обращали внимание на недопустимости такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.

"Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына.

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федына ожидает извинений от Владимира Зеленского и "Квартала 95" за неудачные шутки. Тогда сама попросит прощения за слова о том, что президента могут убить на Донбассе. Об этом она сказала в кулуарах парламента.