ГБР вызывает Кличко на допрос

Государственное бюро расследований вызвало на допрос в качестве свидетеля мэра Киева Виталия Кличко.
Производство касается использования коммунальных земель. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Виталия Кличко вызвали на допрос в ГБР на 26 число в производстве по использованию коммунальных земель", - говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что Кличко вызвали на допрос в качестве свидетеля.
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Государственное бюро расследований (ГБР) снова вызвало на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко. Экс-президент вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о продаже завода Кузница на Рыбачьем.
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