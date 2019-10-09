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среда, 09 октября 2019 00:33

ГБР провело обыски у жены скандального экс-судьи Чауса

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ГБР провело обыски у жены скандального экс-судьи Чауса
В августе 2016 Чауса поймали на взяточничестве. Фото: ТСН

Государственное бюро расследований провело обыски у жены экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, которого подозревают в коррупции.

Были изъяты вещественные доказательства, которые могут содержать сведения об обстоятельствах вывоза Чауса в Молдову, сообщают "Украинские Новости".

В частности, изъяли: 2 ноутбука, планшетный компьютер, MP3-плеер, sim-карту Muhabbet Kart SIMPLUS, флэш-накопитель Transcend 2 Gb и флэш-носитель Sony 2 Gb, а также 2 sim-карты.

Обыски провели 13 сентября на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда.

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Напомним, в августе 2016 Чауса поймали на взяточничестве - он требовал и получил деньги в сумме 150 тыс. Долл. США, то есть более 3700000 гривен.

В марте 2017 Чауса задержали в Молдове, вопрос о его экстрадиции обсуждается до сих пор.

19 июля Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Чауса, подозреваемого в коррупции.

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