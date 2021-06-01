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вторник, 01 июня 2021 11:20

ГБР открыло новый отдел. Чем будут заниматся 95 следователей

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ГБР открыло новый отдел. Чем будут заниматся 95 следователей
В ГБР назначили следователей, которые будут заниматься исключительно преступлениями против детей. Фото: unsplash.com

95 следователей Государственного бюро расследований будут заниматься уголовными производствами исключительно в отношении преступлений против несовершеннолетних.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"К полномочиям ГБР относится расследование уголовных правонарушений, совершаемых высокопоставленными военнослужащими и правоохранителями. К сожалению, те, кто должны защищать детей, нередко сами становятся субъектами злодеяний против ребенка", - говорится в сообщении.

В частности, в течение 2020-2021 годов следователи ГБР проводили досудебное расследование по 72 уголовным производствах указанной категории, из которых 17 направлены в суд с обвинительными актами.

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В ГБР считают, что системная и целенаправленная работа по противодействию подобным преступлениям, полное и беспристрастное расследование по уголовным производствах в сфере охраны несовершеннолетних повысят уровень защищенности каждого ребенка в Украине.

"1 июня в Украине отмечают День защиты детей. Именно в этот день стоит вспомнить о нашей общей задаче - сделать все, чтобы дети чувствовали себя под надежной защитой государства", - напомнили в ведомстве.

31 мая 2019 года в Переяславе на Киевщине был смертельно ранен выстрелом в голову 5-летний Кирилл Тлявов. Через трое суток мальчик умер в столичной больнице.

Получил пулю, когда со старшим братом играл возле своего двора. Смертельный выстрел совершил уже бывший работник патрульной полиции Иван Приходько, по версии следствия. В тот день с коллегой Владимиром Петровцом, его несовершеннолетним сыном и другом Дмитрием Кривошеем в нерабочее время стреляли по жестяных банках во дворе.

Дело расследовали как умышленное убийство. Затем переквалифицировали на убийство по неосторожности и хулиганство. Дело Кирилла рассматривают в Переяславском городском суде. За два года состоялось 30 судебных заседаний.

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