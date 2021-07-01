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четверг, 01 июля 2021 15:16

Гарантийные талоны на технику будут выдавать в элетронном формате

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Гарантийные талоны на технику будут выдавать в элетронном формате
По требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технику в бумажном виде. Фото: pixabay.com

В Украине введут электронные гарантийные талоны на технику.

Рада приняла соответствующий законопроект. За документ проголосовали 335 парламентариев. В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте производителя в установленном им порядке.

"Субъект хозяйствования сможет предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары в электронном виде. По просьбе потребителя регистрация таких товаров на официальном веб-сайте производителя и оформление гарантийных обязательств в электронном формате будет осуществляться продавцом при продаже", - указано в проекте закона.

По требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технику в бумажном виде. Порядок гарантийного обслуживания или гарантийной замены техники определяет Кабмин.

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В этом году в Украине появится цифровой кабинет пациента, который реализуют через приложение "Дія". Раз в два года планируют проводить бесплатный скрининг неинфекционных болезней. Для людей от 55 лет он будет проводиться раз в год. График будет отображаться в электронном кабинете.

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