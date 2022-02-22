Фотоловушка в Чернобыле "поймала" детеныша лошадей Пржевальского

Чернобыльский заповедник опубликовал фотографию детеныша лошадей Пржевальского, проживающих на его территории.

Изображение из фотоловушки появилось в Facebook радиационно-экологического биосферного заповедника 22 февраля.

"Мы знаем, что вы любите лошадей. А их малыши, будто игрушечные кузнечики-милота зашкаливает", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

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Конь Пржевальского - подвид дикой лошади, обитающей в Азии и относящейся к вымирающим видам. В мире их около 2 тыс. особей. Популяция происходит от нескольких животных, отловленных в начале XX в в Джунгарии.

В начале 90-х несколько лошадей в качестве эксперимента выпустили в украинскую зону отчуждения Чернобыльской АЭС, где они стали активно размножаться. Сейчас их насчитывают там около ста особей.

Ранее на территории Чернобыльской зоны в объектив фотоловушки попали несколько лесных жителей. Камера "поймала" лиса, зайца и косулю.