Forbes возвращается в Украину

Стало известно, что издание Forbes до конца 2019-го вернется в Украину.
Его издателем выступит словацкая компания Barecz & Conrad Media. Она уже владеет другими франшизами Forbes: в Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии. Украина станет пятым рынком для издательства, сообщает AIN.UA.
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Право на выпуск "Forbes Украина" учредитель компании UMH Борис Ложкин получил в 2009-м, а в марте 2011-го вышел первый номер. Как описывало издание Forbes историю Ложкина, впервые план о покупке глянца появился еще 2002-го, но реальные переговоры начались только 2008-го.
Последний номер "Forbes Украина" вышел в 2017-м, после этого еще некоторое время работал сайт. Известно, что причиной остановки работы "Forbes Украина" стали финансовые проблемы у издателя — UMH. Большая часть команды перешла работать в новое деловое издание Mind.ua.
Лицензия у "Forbes Украина" закончилась летом 2018-го. За несколько месяцев до этого американцы начали искать новых издателей.
Сейчас в "Forbes Украина" уже есть главный редактор, на его поиск ушло несколько месяцев. Это известный медиаменеджер, его имя пока не называют. Сейчас идет подбор команды. На подготовку к запуску может уйти до 6 месяцев.
По минимальным подсчетам, возвращение журнала обошлось в $100 тыс. (более 2 млн грн).
Немецкий водитель, нарушивший правила дорожного движения, не оплатит штраф за превышение скорости. Во время фотофиксации водителя закрыл голубь, пролетавший перед автомобилем. Так птица спас нарушителя от камер наблюдения.
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