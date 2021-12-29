Финалистка "Мисс Украина-2021" похвасталась, как нарушает ПДД

Модель Юлия Андриенко сняла видео, как она объезжает пробку трамвайными путями, нарушая при этом ПДД.

Она опубликовала его в своем Instagram в сторис.

Автор: instagramm: yulia_egozaa В этом году модель приняла участие в конкурсе "Мисс "Украина"

Ролик модель сопровождала смеющимся эмодзи.

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"Я же говорила, что мне нельзя высокое авто. И я не ошибалась", - говорит в видео его автор.

Автор: instagramm: yulia_egozaa Видео, на котором она нарушает ПДД, сопровождала эмодзи с улыбкой

Под сообщениями Андриенко в Instagram уже появляются комментарии возмущенных украинцев.

Участнице "Мисс Украина-2021" 25 лет. Она родилась в Харькове, а живет в Киеве. Девушка занимается моделингом и организацией съемок.