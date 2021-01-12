Филарет высказался о закрытии церквей на карантин и причинах пандемии

Патриарх Православной церкви Украины 91-летний Филарет высказался против закрытия церквей на карантин. Он также заявил, что Covid-19 является карой за однополые браки и грехи.
Любые человеческие страдания являются следствием греховности, сказал Филарет в эфире телеканала "Украина 24".
По мнению патриарха, пандемию следует рассматривать как средство вернуть людей к Богу через страдания. Он уточнил, что угрозы заражения коронавирусом во время причастия нет и "лишь у неверующих могут быть сомнения на сей счет".
Филарет также осудил аборты. А вот убийства во время войны его церковь грехом не считает, поскольку "эти смерти на благо родины".
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Патриарх Филарет выздоровел от коронавируса в сентябре. Он рассказал о причинах пандемии Covid-19.
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