Филарет снова выступил против Епифания и Вселенского патриарха

Филарет назвал Томос документом зависимости, а не свободы. Фото: "Факти ICTV".

Созданная год назад Православная церковь Украины не является независимой, а ее предстоятелем Епифанием руководит Вселенский патриарх Варфоломей.

Он таким образом хочет прибрать к рукам прихожан украинской диаспоры, заявил предстоятель Киевского патриархата Филарет в интервью "Факты ICTV".

Филарет назвал Томос документом зависимости, а не свободы.

"Раньше были зависимыми от Московского патриархата, теперь стали подчиняться Константинопольскому, несмотря на то, что Православная церковь Украины имеет Томос об автокефалии. В чем эта зависимость заключается? Во-первых, обратите внимание на название. Не называется Украинская православная церковь, как все церкви: Элладская православная церковь, Русская православная, Болгарская православная церковь... А почему-то называется Православная церковь Украины. Под этим скрывается то, что ПЦУ сохраняет свои права только на территории нашей страны, и то они очень ограничены", – говорит священнослужитель.

По его словам, Киевский патриархат вышел из рядов Православной церкви Украины еще 20 июня, имея на это полное право.

"Москве Киевский патриархат не подчиняется: как мы были отделены от нее, такими и остаемся. Другое дело, что разделение, которое произошло в Православной церкви Украины после получения Томоса – в пользу Московского патриархата. Кто виноват в этом? Патриарх Филарет?.. Патриарх Филарет стоит на позиции независимой украинской церкви. А виноват митрополит Епифаний. Потому что он подчинился Константинопольскому патриарху, разделив единую большую церковь – в частности Киевский патриархат. Кто разделил, тот и виноват. Кто подчинился другому патриарху, тот и виноват в разделении", – отметил Филарет.

Он указывает на зависимость Епифания от Вселенского патриарха. Последний использует ПЦУ в собственных интересах.

"Константинопольский патриархат в Турции охватывает не более 10 тыс. прихожан. Со всей диаспорой паства насчитывает не более трех миллионов, тогда как украинская церковь (православная, если ее взять вместе) - примерно 35 млн. Задача Вселенского патриарха – усилить Константинопольский патриархат за счет украинской церкви. Поэтому он и записал в Томос, что церкви украинской диаспоры теперь его. ... Вселенский патриарх хочет иметь в православии права, подобные Папе в католицизме. Он уже не хочет быть первым среди равных", – цитируют "Факты ICTV" патриарха Филарета.

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В декабре 2018 состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания. В состав вновь церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.