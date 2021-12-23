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четверг, 23 декабря 2021 14:45

Ferrexpo получила награду за проект по зарыблению реки Днепр

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Ferrexpo получила награду за проект по зарыблению реки Днепр
Проект реализуется ежегодно минимум два раза в год – весной и осенью. Фото: ferrexpo.com

22 декабря 2021 года состоялась торжественная церемония награждения победителей XII конкурса бизнес кейсов по корпоративной социальной ответственности, который ежегодно проводит центр "Развитие КСО". К оценке было представлено 80 проектов от 45 компаний со всей Украины. В этом году тема конкурса "Вклад бизнеса в цели устойчивого развития".

В рамках достижения цели устойчивого развития №14 "Сохранение морских ресурсов" Ferrexpo представили проект зарыбления Днепра.

Группа инициировала проект специальной помощи речной экосистеме, существующей в реке Днепр, прилегающей к операционной базе Группы в городе Горишние Плавни Полтавской области. Чтобы помочь бороться с вредными сине-зелеными водорослями, которые накапливаются в течение летних месяцев, реку пополняют растительноядной рыбой, питающейся этими водорослями. И таким образом балансируют ее экосистему.

Проект реализуется ежегодно минимум два раза в год - весной и осенью, чтобы постепенно улучшать качество воды в реке. Компания Ferrexpo на постоянной основе выделяет средства на закупку рыбы, ее транспортировку и организацию зарыбления. Вселение рыбы происходит в присутствии и под контролем представителей Полтавского рыбоохранного патруля. В частности, используется толстолоб, белый амур, двухлетний карп, и другие. Уже в течение следующих трех-четырех лет ожидается существенное уменьшение цветения воды и неприятного запаха на набережной Днепра, где любят купаться и отдыхать местные жители и гости города.

Дополнительно ведется разъяснительная работа среди населения о необходимости использования моющих средств без формальдегида, которые и влекут за собой формирование сине-зеленых водорослей. Также важна охрана самой рыбы, то есть борьба с браконьерством. Отлов должен происходить согласно законодательству и по установленным законом нормам.

"Сегодня благодаря уже сделанным шагам мы увидели изменения в период цветения воды, нам удалось отсрочить этот процесс на два месяца позже, то есть не в мае, а в июле. Мы намерены продолжать начатую работу по сохранению экосистемы реки Днепр, чтобы будущие поколения жителей города Горишние Плавни могли наслаждаться живописной красотой нашего края", - сказал лидер проекта по зарыблению Днепра, начальник департамента единого сервиса и кадрового администрирования ЧАО "Полтавский ГОК", Группа Ferrexpo Сергей Валковой.

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Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 году компания произвела 11,2 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.

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23
декабря

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