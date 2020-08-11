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вторник, 11 августа 2020 12:22

Фельдшер скорой помощи и молодая мама борется с раком крови

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Фельдшер скорой помощи и молодая мама борется с раком крови
24-летняя Лилия Билык имеет рак крови: Фото: Роман Билык

24-летняя Лилия Билык из Умани Черкасской области находится в онкологической клинике "Инновация", что в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области. У женщины обнаружили острый лимфобластный лейкоз - рак крови. На лечение ежедневно уходит от 10 до 15 тыс. грн.

"В середине июля Лилию начали беспокоить боли в спине и области шеи. Нам посоветовали обратиться к неврологу. Он выписал лечение на пять дней. Но жене легче не становилось. Поэтому направили к эндокринологу. Лилия сдала анализ крови. Показатели были не в норме. Мы поехали обследоваться в клинику "Инновация". Я слышал от многих людей, что здесь работает лучший гематолог. Лилии поставили диагноз - рак крови и назначили химиотерапию. В день нужно от 10 до 15 тысяч гривен. Мы с Лилией являемся фельдшерами скорой помощи. Жена проработала три года на выездах к детям. Сейчас находится в декретном отпуске. У нас есть дочь Александра, 1,8 года. Я обращаюсь к неравнодушным людям за помощью на лечение Лилии. Будем всем благодарны за каждую гривну", - рассказывает Gazeta.ua муж Роман Билык.

Реквизиты для помощи:

карты Приватбанка: 4149 4991 3829 8425 (Билык Лилия Викторовна) или

4149 4991 3350 7473 (Билык Роман Михайлович).

Автор: Любовь Карнарук
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