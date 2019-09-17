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вторник, 17 сентября 2019 08:51

Фейгин о судьбе выданных России: Растворятся в темном эфире

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Фейгин о судьбе выданных России: Растворятся в темном эфире
Марк Фейгин утверждает, что общество не сможет узнать о судьбе обмененных русских пленных. Фото: unian

Марк Фейгин, адвокат украинского политзаключенного Сущенко, считает, что судьба выданных России пленных, - это тайна.

Можно будет узнавать только о публичных персонах. Как Вышинский или террорист Цемах, пишет unian.

"В России об этом никто никогда не узнает, эти люди просто растворяются в темном эфире. Смотрите. Кто вернулся в Украину - его все равно найдут журналисты. Они не будут спрашивать у власти разрешения взять интервью у того же Сущенко или Грыба? А в России этого нет. В России прессы нет. Они сами никого искать не будут, потому что спецслужбы им могут надавать по рукам. Поэтому узнать их судьбу со СМИ вы не сможете", - говорит Фейгин.

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Фейгин предполагает, что Вышинскому, бывшему редактору "РИА Новости Украина" подготовили работу в информационном агентстве Киселева.

"На фасаде здания "Россия сегодня" (я рядом живу, на Остоженке возле парка Культуры) целый год была иллюминация, что Вышинский пострадал за свободу, он вернется и так далее. И я думаю, что ему уже определено место у Киселева в этом агентстве. Насколько я понимаю, он будет наиболее благополучным из всех, кого забрали", - говорит Фейгин.

Крайне тяжелых пациентов среди возвращенных из российского плена украинцев нет.

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17
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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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