Федоров рассказал о 10 новых услугах в "Дие"

Вы сможете передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) нажав "ОК" на пуш сообщение в "действии". Фото: instagram.com/michael.fedorov

С октября 2020 года Министерство цифровой трансформации планирует запустить десяток новых услуг на портале и в приложении "Дия". Украинцев ждет цифровой ИНН, шеринг документов и цифровое свидетельство о рождении.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Теперь эта бумажка не будет нужна. А с помощью цифрового шеринга документа его "копию" можно будет передавать государственным органам или бизнесу за секунду", - написал Федоров о цифровом ИНН.

Так, на портале "Дия" заработают три новых услуги, а именно: обновленная регистрация ООО онлайн, возможность начать и завершить строительство онлайн и "еМалятко" онлайн. В приложении "Дия" появится цифровой шеринг документов, всего 7 нововведений.

"Это цифровая революция для государства. Вы сможете передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) нажав "ОК" на пуш сообщение в приложении. Например, когда банк требует паспорт для снятия копии на открытие счета онлайн, во время заселения в отель и в сотнях других жизненных ситуаций", - сообщает Федоров.

Также он анонсировал услугу получения и уплаты штрафов в "Дия". По его словам, появится возможность расшарить технический паспорт на авто другому человеку, и он отобразится в приложении. Введут цифровое свидетельство о рождении - фактически паспорт для ребенка до 14 лет.

Вице-премьер-министр добавил, что цифровым сделают и статус внутренне перемещенного лица.

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Правительство Украины предлагает переезд и трудоустройство белорусским IT-специалистам, которые почувствовали проблемы в работе из-за действий властей Беларуси во время массовых протестов в этой стране. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.