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среда, 29 сентября 2021 16:00

FAVBET Foundation и Минцифра превращают сельские библиотеки на цифровые хабы по всей Украине

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  12 областей получили более 3000 компьютеров, которые предоставляет благотворительный фонд FAVBET Foundation
12 областей получили более 3000 компьютеров, которые предоставляет благотворительный фонд FAVBET Foundation

В рамках национального проекту Дія.Цифрова освіта от Министерства цифровой трансформации продолжается масштабная компьютеризация сельских библиотек на территории Украины, что дает толчок для развития общин. Это новые услуги, сервисы, модернизация библиотечного пространства и создание места для активного общения в обществе.

Мысль о том, что компьютер есть в каждой семье, к сожалению, ошибочна, особенно если речь идет о сельской местности. В рамках национального impact-проекта "Цифровизация библиотек" FAVBET Foundation совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке Офиса президента и и Украинской библиотечной ассоциации передал более 3000 компьютеров для цифровизации сельских библиотек по всей Украине. Цель - превратить библиотеки в современные хабы цифрового образования, дать каждому человеку возможность бесплатно овладеть цифровыми навыками в течение всей жизни.

Проект цифровизации библиотек - это яркий образец продуктивного взаимодействия центральных органов власти с ответственным бизнесом и общественными организациями, которые объединяются вокруг идеи обеспечить максимальное количество сельских библиотек компьютерами и дать им возможность стать новым центром знаний.

Сейчас 12 областей уже получили более 3000 компьютеров, которые предоставляет благотворительный фонд FAVBET Foundation:

20/03/2021 Закарпатская обл. - 300 компьютеров
23/04/2021 Одесская обл. - 300 компьютеров
14/05/2021 Львовская обл. - 300 компьютеров
21/10/2020 Николаевская обл. - 470 компьютеров
18/03/2021 Винницкая обл. - 300 компьютеров
24/05/2021 Хмельницкая обл. - 300 компьютеров
31/05/2021 Полтавская обл. - 150 компьютеров
24/06/2021 Черкасская обл. - 150 компьютеров
26/06/2021 Херсонская обл. - 200 компьютеров
10/08/2021 Луганская обл. - 150 компьютеров
20/09/2021 Черниговская обл. - 100 компьютеров
28/09/2021 Запорожская обл. - 150 компьютеров

Куратор проектов Благотворительного фонда FAVBET Foundation Марианна Ковеня высказалась: "Мы очень рады быть партнерами этой большой инициативы по трансформации библиотек в современные хабы цифрового образования. Именно здесь жители сельской местности, независимо от возраста, смогут бесплатно учиться, повышать уровень цифровой грамотности, работать онлайн и иметь доступ к сети Интернет".

Доступ к бесплатному пользованию компьютерной техникой в ​​библиотеках сократит цифровой разрыв. Наличие техники в библиотеках позволит им оцифровывать архивные фонды и предлагать актуальные для посетителей услуги.

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