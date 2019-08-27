Facebook разочаровал пользователей очередным сбоем

Сбой в работе Facebook. ФОТО: УКРИНФОРМ

Пользователи социальной сети Facebook заметили сбои в работе сайта.

Неполадки в работе социальной сети начали наблюдаться вечером в понедельник. Чаще всего жалуются на сбои пользователи из Германии, Великобритании, Швейцарии, Греции, США и Канады, пишет Downdetector.

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"58% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе сайта. Еще 33% - на проблемы с входом в свои аккаунты. 7% испытывают проблемы при загрузке изображений", - сообщают исследователи интернет-ресурсов.

В ночь на четверг, 22 августа, пользователи заметили сбой в работе социальных сетей Instagram и Facebook.