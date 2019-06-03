Facebook назначил менеджера по Украине

Facebook назначил менеджера по вопросам публичной политики в Украине. Фото: PRM

Корпорация Facebook назначила менеджера по вопросам публичной политики в Украине.

На эту должность выбрали Екатерину Крук - известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех актуальных конференций по дезинформации на протяжении последних лет. Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин на своей странице в Facebook.

"Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет", - отметил он.

По словам Золотухина, в Министерстве информационной политики считают, что это лучший выбор, который могли сделать в компании.

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"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится. Со своей стороны, желаем успехов, сил и вдохновения и обещаем поддержать во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины. Особенно в трудные времена неопределенности для социальных сетей", - написал заместитель министра информации.

На ежегодном собрании акционеров Facebook были отклонены предложения, направленные на ограничение полномочий учредителя компании Марка Цукерберга. Расписание голосов еще не опубликовано, однако для провала инициатив было достаточно голосов, которые контролирует сам Цукерберг.