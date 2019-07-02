Facebook будет бороться с фейками

США боится вмешательства в перепись населения в следующем году. Фото: advertwise.ge

Руководство Facebook обнародовало план действия по борьбе с дезинформацией на своей платформе. Главной целью станет предотвращение манипуляций общественным мнением во время президентской кампании в США в 2020 и переписи населения, которая также состоится в следующем году.

Под запрет подпадают призывы не голосовать, рекламные материалы и посты, содержащие дезинформацию. К таким относят ложные данные о месте и правилах проведения выборов или угрозы насилием, связанные с голосованием.

Толчком к изменениям политики в Facebook стали троллинг и фейки накануне выборов президента США в 2016-м. Руководство государства собирается предотвратить это во время переписи населения.

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Перепись проводят раз в 10 лет. Процедура важна для определения границ избирательных округов и распределения федерального финансирования.

По некоторым данным, во время прошлой переписи численность определенных групп населения, включая афроамериканцев, выходцев из Латинской Америки, коренных американцев, проживающих в резервациях, арендаторов и малообеспеченных, была занижена.

Попытка администрации Трампа этого года добавить в анкеты вопрос о гражданстве была временно заблокирована Верховным судом. Критики считают, что добавление этого вопроса отпугнет от участия в переписи незаконных мигрантов, проживающих в стране.

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