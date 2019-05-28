Евросоюз готов предоставить Украине второй транш. Фото: HNM

Евросоюз готов предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в 500 млн евро.

Деньги передадут, как только Киев выполнит необходимые требования. Об этом заявил гендиректор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниельсон, передает "Европейская правда".

"Мы обсудили вопрос макрофинансовой помощи ЕС, в последние годы была историей успеха в отношениях Украины и ЕС. Мы обсудили шаги, необходимые для того, чтобы выделить второй транш этой помощи", - отметил Даниельсон.

Представитель Еврокомиссии отметил, что выделение макрофинансовой помощи зависит в частности от выполнения Украиной программы МВФ и напомнил об условиях в договоре с ЕС по макрофину, до сих пор не выполнены.

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"Важными условиями являются принятие закона о противодействии отмыванию денег, о авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации. Также условием является реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций и начало имплементации закона о рынке электроэнергии", - рассказал Даниельсон.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями миссии Международного валютного фонда. Во время встречи стороны сосредоточили внимание на вопросе сотрудничества.