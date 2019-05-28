Евросоюз готов предоставить Украине второй транш

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
3 Просмотров: 3726
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
8 Просмотров: 3258
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1971
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3249
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4131
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4482
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2313
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3744
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4113
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3393
Фото
Все фото
14
3
12
11
4
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
Активисты протестовали - требовали ремонта трассы
Активисты протестовали - требовали ремонта трассы
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
В джинсах и со внуками: что Порошенко делал на День Киева
В джинсах и со внуками: что Порошенко делал на День Киева
Видео
Все видео
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Показали испытания обновленных украинских ракет
Показали испытания обновленных украинских ракет
Стеклянный "мост Кличко" трещит по швам
Стеклянный "мост Кличко" трещит по швам
Трупы россиян и поврежденная техника: появилось видео из освобожденного сирийского города
Трупы россиян и поврежденная техника: появилось видео из освобожденного сирийского города
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1971
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 648
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6660
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2997
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 639
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1053
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 22:47

Евросоюз готов предоставить Украине второй транш

  Комментировать
Евросоюз готов предоставить Украине второй транш
Евросоюз готов предоставить Украине второй транш. Фото: HNM

Евросоюз готов предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в 500 млн евро.

Деньги передадут, как только Киев выполнит необходимые требования. Об этом заявил гендиректор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниельсон, передает "Европейская правда".

"Мы обсудили вопрос макрофинансовой помощи ЕС, в последние годы была историей успеха в отношениях Украины и ЕС. Мы обсудили шаги, необходимые для того, чтобы выделить второй транш этой помощи", - отметил Даниельсон.

Представитель Еврокомиссии отметил, что выделение макрофинансовой помощи зависит в частности от выполнения Украиной программы МВФ и напомнил об условиях в договоре с ЕС по макрофину, до сих пор не выполнены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коломойский выступил за объявление дефолта Украины

"Важными условиями являются принятие закона о противодействии отмыванию денег, о авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации. Также условием является реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций и начало имплементации закона о рынке электроэнергии", - рассказал Даниельсон.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями миссии Международного валютного фонда. Во время встречи стороны сосредоточили внимание на вопросе сотрудничества.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евросоюз готов предоставить Украине второй транш». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 195171
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 4 Просмотров: 116512
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 32259
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 28451
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 24714
Общество
Микроавтобус с детьми врезался в грузовик
Микроавтобус с детьми врезался в грузовик Просмотров: 378
Комитет ВР по энергетике проигнорировал перенос старта рынка электроэнергии
Комитет ВР по энергетике проигнорировал перенос старта рынка электроэнергии Просмотров: 171
Мужчина с топором напал на полицейского
Мужчина с топором напал на полицейского Просмотров: 162
Зеленский совершит свой первый зарубежный визит
Зеленский совершит свой первый зарубежный визит Просмотров: 981
Рассказали, чем грозит Украине прекращения сотрудничества с МВФ
Рассказали, чем грозит Украине прекращения сотрудничества с МВФ
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
20
У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
8
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
6
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
4
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
4
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Голосов: 39235
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua