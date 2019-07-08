Евросоюз даст Украине €44 млн для реализации ключевых реформ

ЕС выделит Украине 44 млн евро. Фото: Regnum

Евросоюз выделит €44 млн на "Программу технического сотрудничества 2019", которая предусматривает реализацию ключевых реформ в Украине и имплементацию Соглашения об ассоциации.

Соответствующее соглашение Еврокомиссия и украинское правительство подписали на саммите Украина-ЕС, передает "Европейская правда".

Помощь Евросоюза будет направлена на поддержку Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части, касающейся углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) в отобранных приоритетных сферах, в том числе: сельское хозяйство, окружающая среда, энергетика, государственные закупки, деловой и инвестиционный климат, торговля, сфера трудовых отношений.

В частности, помощь будет заключаться в предоставлении экспертных консультаций и аналитической поддержки в разработке, координации и мониторинга выполнения государственных планов реформ, предоставления экспертной поддержки министерствам в разработке и внедрении реформ в приоритетных секторах, а также трансформации министерств в контексте реформы государственного управления.

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Также говорится об углублении сотрудничества и обмена знаниями с государствами-членами ЕС в сфере имплементации законодательства ЕС в отдельных сферах с помощью инструмента Twinning;

Кроме того, средства будут направлены на поддержку дальнейшей гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС/УВЗСТ.

В рамках саммита было подписано 5 двусторонних соглашений.

Президент Владимир Зеленский имеет политическую волю для борьбы с топ-коррупционерами и анонсирует работу Высшего антикоррупционного суда на 5 сентября. Об этом он заявил на саммите Украина-ЕС в Киеве.