Европейский суд по правам человека подтвердил законность обязательной вакцинации

В ЕСПЧ подтвердили законность массовой вакцинации. Фото: Reuters

Европейский суд по правам человека постановил, что обязательная вакцинация может быть необходимой и является законной в демократических обществах.

Это первый случай, когда данный суд рассматривал вопрос об обязательности вакцинации, информирует Deutsche Welle.

Решение приняли в ответ на жалобы граждан Чехии касаемо обязательной вакцинации детей.

В постановлении суда сказано, что политика Чехии в области здравоохранения не противоречит статье о праве на уважение частной жизни в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

А обязательные прививки, которые ввели чешские органы здравоохранения, соответствуют "наилучшим интересам" детей.

"Цель должна заключаться в том, чтобы каждый ребенок был защищен от серьезных заболеваний с помощью вакцинации или же за счет коллективного иммунитета", – сказано в постановлении в суде.

Издание отмечает, что хотя решение ЕСПЧ и не касалось вакцинации от коронавируса, оно может иметь последствия, особенно для тех, кто до этих пор заявлял об отказе от вакцинации.

Эксперты полагают, что данное решение в условиях пандемии увеличит вероятность обязательной вакцинации.

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До конца года Минздрав планирует вакцинировать 70% взрослого населения Украины. Для этого необходимо наличие вакцин и желание граждан вакцинироваться.