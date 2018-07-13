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воскресенье, 15 июля 2018 20:23

"Европеизация - наш единственный путь" - Пасхавер о будущем Украины

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&quot;Европеизация - наш единственный путь&quot; - Пасхавер о будущем Украины
Александр Пасхавер: Европа не будет воевать с нами за доминирование, а Россия - да. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Нет прецедентов, чтобы бывшая колония хотела вернуться к метрополии.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экономист, внештатный советник президента Александр Пасхавер.

"Умные империи отдавали власть, а дураки - воевали. Они были на порядок сильнее свои колонии, но все проиграли. Вывод: если империя исчерпала себя и идет против истории, соотношение сил не играет никакой роли. Создать модель, которая будет отличаться от всего прочего, может большая и сильная страна. Мы таковой не является. А нейтралитет, который Россия нам навязывает, - мол, не дружите ни с кем и мы вас не тронем - направлен на сохранение российского влияния. Европа не будет воевать с нами за доминирование, а Россия - да", - объясняет он.

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Вариант, что мы развалимся - нереалистичный, считает Александр Пасхавер.

"Украина находилась в разных государствах, однако не утратила этнического единства. Поэтому остается присоединиться к силе, которая привлекает нас. Такая только одна. Мы не можем стать частью мусульманской или китайской цивилизации. Они нам чужие, а европейская - родственная. Этот путь - не наша воля, а совпадение внутренних и внешних обстоятельств. Историческая тенденция. Она сильнее желание народа и трудностей, которые возникнут", - добавил эксперт.

Полное интервью с Александром Пасхавером читайте в журнале "Країна" от 12 июля.

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