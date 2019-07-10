Европа передали новый саркофаг на Чернобыльскую АЭС

Саркофаг на ЧАЭС. Фото: РБК-Украина.

Европейский Союз официально передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг, построенный на месте катастрофы Чернобыльской атомной электростанции.

Отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии.

"ЕС приветствует официальную передачу украинской власти постоянного саркофага - нового безопасного конфайнмента, - что он построен на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году", - говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в Facebook.

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Кроме того, в представительстве отметили, что ожидают скорейшего завершения строительства нового временного хранилища хранения использованного ядерного топлива.

"Это будет еще одним большим шагом для преобразования эпицентра трагической аварии 1986 года на стабильное и экологически безопасное место", - отметили в делегации ЕС.

Австралийский археолог Роб Максвелл нашел в Чернобыле опасный радиационный кран. Счетчик Гейгера у него показывает 39,8 микрозивертов. Нормальный показатель в чистом городе должен показывать 0,17 микрозивертов.