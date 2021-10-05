Европа оставляет Украину в "зеленой зоне" - что это значит

Европа не собирается убирать Украины из так называемой "зеленой зоны" - списка стран, куда рекомендуют путешествовать несмотря на пандемию Covid-19.
Это будет актуальным еще минимум две недели, сообщил журналиста "Радио Свобода" Ричарк Йовзяк в Тwitter.
"Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет удалена из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендуется въезд. Это означает, что Украина пока "выживает" и оставаться в списке по крайней мере еще две недели", - написал журналист.
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В Украине ежесуточно регистрируют более 9 тыс. новых больных коронавирусом.
Больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме них, к красной зоне карантина приближаются Житомирщина, Луганщина и Львовщина.
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