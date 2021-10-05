Европа оставляет Украину в "зеленой зоне" - что это значит

 
Ексклюзивы
1/5
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 477
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 306
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 990
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 603
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2700
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1539
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 216
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 864
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3510
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4374
Фото
Все фото
5
6
4
5
5
В Польше открыли памятник выдающемуся &quot;пароху концлагеря Майданек&quot; украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
&quot;Наш красавец&quot; - украинский ледокол прибыл в Одессу
"Наш красавец" - украинский ледокол прибыл в Одессу
Крематорий во Львове: показали проект здания
Крематорий во Львове: показали проект здания
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
В столице проходит &quot;Марш за Киев&quot;
В столице проходит "Марш за Киев"
Видео
Все видео
"Забирай у них камеру!" На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка
"Забирай у них камеру!" На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка
Два региона находятся в шаге от красной зоны
Два региона находятся в шаге от красной зоны
В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации
В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации
В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)
В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1962
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 477
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8451
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 666
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
05 октября 2021
Просмотров: 117
Мовний бар'єр
У березні цьогоріч Андрій Шевченко, тодішній головний тренер збірної України з футболу, провів пресконференцію. Почав її несподівано. ...
вторник, 05 октября 2021 19:40

Европа оставляет Украину в "зеленой зоне" - что это значит

  Комментировать
Европа оставляет Украину в &quot;зеленой зоне&quot; - что это значит
Въезжать в Европу украинцам пока можно. Фото: pixabay.com

Европа не собирается убирать Украины из так называемой "зеленой зоны" - списка стран, куда рекомендуют путешествовать несмотря на пандемию Covid-19.

Это будет актуальным еще минимум две недели, сообщил журналиста "Радио Свобода" Ричарк Йовзяк в Тwitter.

"Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет удалена из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендуется въезд. Это означает, что Украина пока "выживает" и оставаться в списке по крайней мере еще две недели", - написал журналист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Усиление" карантина в столице: власть успокоила киевлян

В Украине ежесуточно регистрируют более 9 тыс. новых больных коронавирусом.

Больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме них, к красной зоне карантина приближаются Житомирщина, Луганщина и Львовщина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Европа оставляет Украину в "зеленой зоне" - что это значит». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Кличко побил россиянина на глазах его поклонников

Император основал Черновицкий университет

Самое читаемое
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 11664
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 4221
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
11
 Просмотров: 3708
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
 Просмотров: 3636
&quot;Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па&quot; – Кошевой рассказал, общается с луганскими друзьями
"Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па" – Кошевой рассказал, общается с луганскими друзьями
5
 Просмотров: 3177
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp снова произошел сбой
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp снова произошел сбой Просмотров: 90
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
5
 Просмотров: 243
Восемь лет войны на Донбассе: омбудсмен озвучила потери
Восемь лет войны на Донбассе: омбудсмен озвучила потери Просмотров: 279
В Украину движется мощное похолодание
В Украину движется мощное похолодание Просмотров: 1179
В приложении "Дія" появятся новые документы
В приложении "Дія" появятся новые документы Просмотров: 351
Больше всего комментируют
25
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
2
Разумкова удалили из чата "слуг"
1
Боевики на Донбассе стреляли из запрещенного Минскими соглашениями вооружения
1
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
1
Против Саакашвили нарушили четыре уголовных дела
Голосов: 57216
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть